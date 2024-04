Processo Giulio Regeni | in aula parla il padre Claudio | «Con i nostri figli abbiamo viaggiato molto | interessati a nuove culture»

(Di martedì 9 aprile 2024) Continua ildavanti alla Prima Corte d’Assise di Roma a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di. Oggi davanti ai giudici hato ildel ricercatore friulano,. Che ha offerto uno spaccato su quella che era la vita di suoo, un ragazzo dall’intelligenza vivace e la curiosità nei confronti del mondo. «Dai 4 ai 14 anni io ho vissuto in Australia. Anche con ia capiree are diverse lingue.va ...

Ma gli imputati non saranno in aula, perché il presidente egiziano al-Sisi ha continuato a coprire il loro operato dal 2016, quando Regeni è stato ucciso (wired)

Continua il Processo Regeni: attesa per oggi la testimonianza del padre - Si terrà oggi la terza udienza sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni e tra le varie testimonianze, spicca quella del padre Claudio che verrà ascoltato oggi in aula.notizie

Caso Regeni, Schlein: “Continuiamo a batterci per chiedere verità e giustizia” - "Ancora una volta siamo qui al fianco della famiglia Regeni per continuare a batterci per chiedere verità e giustizia per quanto accaduto. Questa non è una ...lapresse

Regeni, la terza udienza. Schlein: "Processo importante per la nostra Repubblica" - E' in programma la terza udienza del Processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Previsto l'ascolto di alcuni testi tra cui il ...ansa