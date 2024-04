Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake è stato rifatto da zero | tante novità da Tom Henderson

(Di martedì 9 aprile 2024)of: Ledelda, con Ubisoft che ha deciso di cancellare tutto il lavoro fatto da Ubisoft Mumbai perché altamente insoddisfatta del risultato fatto fino a quel momento sul gioco. A rivelarlo èTom. Come possiamo leggere con un nuovo report pubblicato su Insider Gaming, dopo che il titolo èannunciato ormai svariati anni fa e poi rinviato nel mese di maggio 2022, il progetto è totalmente sparito dalla scena e con il publisher francese che non ha più fornito alcun tipo di aggiornamento a riguardo. Ed in attesa che la società possa riprendere la comunicazione, Tomha affermato che...

Lo sviluppatore indie che ha dato i natali a Dead Cells potrebbe mettersi al timone di un nuovo Prince of Persia , secondo un rumor Dopo quella che pareva essere un’eternità, finalmente Prince of ... (tuttotek)

Tom Henderson ha rivelato la data d’uscita di The Rogue Prince of Persia , affermando che il nuovo gioco di Evil Empire, il team di sviluppo a cui dobbiamo Dead Cells, sarà rilasciato in accesso ... (game-experience)

Prince of Persia : Le Sabbia del Tempo Remake è stato rifatto da zero , con Ubisoft che ha deciso di cancellare tutto il lavoro fatto da Ubisoft Mumbai perché altamente insoddisfatta del risultato ... (game-experience)

Prince of Persia: The Lost Crown a prezzo SPECIALE su eBay per PS5 - Prince Of Persia: The last Crown è un gioco che si distacca dai titoli del passato ma ti fa divertire allo stesso modo, esplora un mondo magico.telefonino

Leak: Il nuovo roguelite di Prince of Persia sarà annunciato il 10 aprile - Recentemente, il noto insider di giochi Tom Henderson ha riferito di un nuovo gioco di Prince of Persia, che si dice sia un roguelite di Evil Empire. Ora sembrano essere emerse nuove informazioni. Sec ...notebookcheck

Prince of Persia: un nuovo gioco roguelite verrà presentato il 10 aprile, già svelata la data d'uscita - Solo pochi giorni fa vi parlavamo di un nuovo gioco della serie di Prince of Persia sviluppato da Evil Empire, lo studio di Dead Cells. Stando ai rumor, la software house francese avrebbe dovuto prese ...it.ign