Primo ritiro a L’Isola dei Famosi | i motivi dell’abbandono

(Di martedì 9 aprile 2024) La diciottesima edizione dedeiè appena iniziata e c’è già stato il. Tra i diciannove naufraghi che fanno parte del cast del reality di Canale 5 c’era anche Tonia Romano, che però ieri sera non era presente nella prima puntata. Ildella nuova edizione dedei. Ad annunciare ildi questa Isola deiè stata Vladimir Luxuria in diretta. La conduttrice ha spiegato che l’avellinese (che avrebbe fatto parte del gruppo dei nip) non ha potuto raggiungere i suoi compagni per dei problemi di salute arrivati all’improvviso: “Adesso ho un altro tipo di comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, ce ne sarebbe ...

Uno si è dovuto arrendere per la prima volta dopo due anni mentre la macchina andava a fuoco, l’altro ha tremato chiuso dentro l’abitacolo temendo il peggio: per fortuna alla fine l’ alla rme lanciato ... (sport.quotidiano)

Israele pronto per l'attacco a Rafah, Netanyahu: "C'è una data" - Per il premier israeliano Netanyahu, non ci può essere vittoria su Hamas senza l'operazione nella città meridionale della Striscia ...adnkronos

Isola dei Famosi 2024: Tonia Romano si ritira per problemi di salute - Vladimir Luxuria, durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi, ha comunicato il ritiro della "non famosa" Tonia Romano per motivi di salute.tvblog

Netanyahu: «C’è una data per Rafah». Usa, spinta per 6 settimane di stop - Il premier incalzato a entrare dagli oltranzisti. Timido ottimismo dei mediatori sulla tregua DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME - Quel passo che manca alla «vittoria totale» misurato da Benjamin N ...corriere