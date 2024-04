Prima pagina Corriere dello Sport | “De Rossi | una Roma versione derby”

2024-04-08 22:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La Juventus è al traguardo per Felipe Anderson . Dopo mesi di trattative ... (justcalcio)

Quale futuro per De Rossi La Repubblica di Roma in Prima pagina: "Il derby non basta" - De Rossi, mister futuro Le quote sulla sua permanenza a Roma Di seguito, nel dettaglio, le quote: si gioca a 1,10 ora la permanenza di De Rossi a Roma Lunedì 08 aprile 2024 Primo… Leggi ...informazione

Mourinho, clamoroso dal Portogallo: flirta con il Benfica - Josè Mourinho può tornare in patria. Almeno questa è la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata in Prima pagina dal quotidiano lusitano A Bola, che riporta.calciomercato

Motorola Razr 40 Ultra, a questo prezzo è un affare: sconto mai visto Prima - Lo smartphone pieghevole di Motorola è in offerta con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.tecnologia.libero