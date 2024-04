Prima categoria sarda | allenatore insulta arbitro donna | il presidente lo esonera

(Di martedì 9 aprile 2024) Unè statoto per il suo atteggiamento nei confronti di un. E’ successo in Sardegna, nel campionato di, dove il Settimo San Pietro 1967 ha deciso di dare il benservito con effetto immediato al proprio, Mario Sanna, per gli insulti all’arbitra della partita contro la Frassinetti, come spiega L’Unione. IlGiuseppe Corona non ha guardato in faccia niente e nessuno: il tecnico aveva trascinato lo scorso anno la squadra alla promozione dalla seconda alla, ma quanto accaduto di recente ha comportato l’esonero: “Dopo l’espulsione, è rimasto a bordo campo a guardare, poi ha cominciato con gli insulti. Irripetibili: mi ...

Nel girone C di Prima Categoria il Gambassi cade in casa per 1-0 contro il Barberino Tavarnelle nella sfida valida per un vero e proprio scontro diretto per i play-off , che ora si fanno però sempre ... (sport.quotidiano)

Amazon Fresh da oggi disponibile anche per gli utenti non abbonati a Prime - Il catalogo di prodotto è vasto e include categorie come carne, frutta ... 30€ di sconto totale sui primi tre ordini (10€ per ogni ordine) spendendo almeno 50€. Per ottenere lo sconto di 30€ bisogna ...msn

Insulti all'arbitra in Prima categoria, esonerato il tecnico - Allenatore esonerato non per i risultati o per come mette in campo la squadra, ma perché si è comportato male con l'arbitra. È la motivazione dell'interruzione del rapporto con effetto immediato spieg ...ansa

Salone del Risparmio 2024, Giancarlo Giorgetti (Mef): il risparmio privato sia messo a servizio della competitività italiana ed europea - Ad aprire i lavori, dopo l’intervento introduttivo del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è il presidente dell’associazione di categoria ... gli investitori «Assogestioni compie i suoi primi ...milanofinanza