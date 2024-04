Prima Categoria | insulti ad un arbitro donna Cosa è successo?

(Di martedì 9 aprile 2024), l’allenatore del Settimo esonerato per aver insultato l’in campo con offese edInè avvenuto un fatto abbastanza grave: l’allenatore del Settimo Mario Sanna ha insultato ferocemente l’Eleonora Tola, suscitando scandalo e di conseguenza l’esonero del tecnico. Ecco il comunicato. IL COMUNICATO – US SETTIMO 1967 comunica

