Prezzi al top da sei mesi sopra 1 | 9 euro

(Di martedì 9 aprile 2024) Tornano a infiammarsi idei carburanti, con la benzina che raggiunge al self 1,911al litro, il massimo dal 19 ottobre. Il Codacons calcola che il pieno costa quindi 7,3in più rispetto a inizio anno, mentre Assoutenti sottolinea che in autostrada si arriva a picchi di 2,5con ripercussioni pesanti sui prodotti trasportati, considerato che in Italia l’88% delle merci viaggia su gomma. L’Unione nazionale consumatori parla di una stangata con rischi per l’inflazione, tant’è che secondo Coldiretti a rimetterci è l’intero sistema agroalimentare. E l’Adoc osserva che tutto ciò accentua il disagio sociale e chiede interventi più incisivi da parte del governo. Il Pd chiede alla premier Giorgia Meloni di tagliare subito le accise, mentre Italia Viva ironizza su "quanto siano serviti gli ultimi ...