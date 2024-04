Prevenzione dei tumori cutanei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) È stato presentato in municipio, il progetto "Salvati la Pelle!", per sensibilizzare sulla giornata di che si terrà sabato 27 a Porto S.Stefano e successivamente anche a Porto Ercole. Presenti, oltre al sindaco Arturo Cerulli e all’assessore alla sanità Paola Pucino, l’incaricato del sindaco per lo studio di un Piano di screening diper la popolazione di Monte Argentario, il dottor Niccolò Mori. Intervenuti il dottor Simone Garcovich e il professor Antonio Garcovich del Centro Europeo Ricerche e Studi in Dermatologia dell’Università Cattolica di Roma, che hanno illustrato le problematiche e gli atti di. La giornata prevede consulenze gratuite per ladel melanoma e del non melanoma skin cancer. Si terrà in Comune (10-12,30 e 15,30-19), prenotandosi alla Farmacia Santo Stefano al numero( 0564/812536). ...