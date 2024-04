Presidenziali Messico | il sondaggio che spiazza

(Di martedì 9 aprile 2024): la candidata di AMLO ha perso il primo dibattito presidenziale Con il conto alla rovescia per le elezioni del 2 giugno, ieri si è tenuto il primo dibattito presidenziale del 2024 tra Claudia Sheinbaum e Xóchitl Gálvez (c’era anche un uomo, Jorge Álvarez Máynez, ma non ha chance). Secondo unrealizzato da Massive Caller il 73,6% dei messicani ha assistito al dibattito per la presidenza del. Tra chi ha dichiarato di averlo visto, il 60,1% ha affermato che Xóchitl Gálvez ha presentato le proposte migliori o è stata la vincitrice del dibattito, rispetto al 34,8% della candidata di AMLO, Claudia Sheinbaum. Il 76,8% ha detto che dopo il dibattito “riafferma la preferenza che aveva”; Il 13,6% ha dichiarato di “aver cambiato candidato” e il 9,6% ha indicato che “non avevano deciso, ma dopo averli ascoltati ne hanno ...

Il 18 febbraio una grande manifestazione di protesta per “la difesa della democrazia” si è svolta a Città del Messico nel giorno in cui Claudia Sheinbaum ha ufficializza to la sua candidatura alle ... (internazionale)

Il Nobel Vernon Smith: altro che Big tech, la vera bolla e sulla spesa pubblica - Come fondatore dell’economia sperimentale e studioso degli eccessi di Wall Street, pensa che il pericolo maggiore resti l’inflazione, legata all’enorme impiego di denaro pubblico. «Ma sono ottimista: ...corriere

L’Ecuador si autoisola, il Messico rompe le relazioni - La cinematografica irruzione armata all'ambasciata messicana in Ecuador per arrestare un ex vicepresidente condannato per corruzione, ma con asilo politico, ha provocato la rottura delle relazioni dip ...cittanuova

Proteste nel sud del Messico: assalto al palazzo del governatore - I manifestanti chiedono risposte sul caso di 43 studenti dell'istituto per insegnanti di Ayotzinapa, scomparsi nel 2014 ...rainews