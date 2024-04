(Di martedì 9 aprile 2024) La commissione Affari costituzionali in Senato accoglie l'di Avs, che all'articolo 4 della bozza di legge elimina "volontarie" dalla parte che parla delledel. Il capo delpotrà richiedere lo scioglimento delle Camere in tutti i casi di

Tetto di due mandati (elevabili a tre) per il presidente del Consiglio, eliminazione della soglia del 55% dei seggi come premio di maggioranza, introduzione della possibilità di revoca dei ministri. ... (ilfattoquotidiano)

Premierato, governo cambia idea, ok a emendamento Avs: via ‘volontarie’ da ipotesi dimissioni del premier - La commissione Affari costituzionali in Senato accoglie l'emendamento di Avs, che all'articolo 4 della bozza di legge elimina "volontarie" dalla ...fanpage

Il Premierato si allarga ancora: il capo del governo potrà sempre proporre lo scioglimento delle Camere - Passa a sorpresa un emendamento di Verdi e Sinistra. Ora il premier eletto potrà chiedere il ritorno alle urne in tutti i casi. Peppe De Cristofaro, ...huffingtonpost

Premierato, LA RUSSA: NO DATE OBBLIGATORIE PER AULA, SPERO NO RITARDI STRUMENTALI - Roma, 9 apr – “Non ci sono date obbligatorie” sull’approdo in aula del disegno di legge sul Premierato, “ma non c'è neanche motivo di uno strumentale ritardo”. Così il presidente del Senato, Ignazio L ...9colonne