Premierato | autonomia e Medio Oriente Chi ha dialogato sul palco di Formiche200

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 aprile 2024) Cockatail e, stuzzichini e politica estera. È l’alchimia perfetta, che coniuga i diversi ingredienti del piatto forte: la serata per celebrare l’uscita del numero 200 della rivista Formiche: il progetto editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004. Il logo troneggia nel mezzo degli Studios di Piazza Gae Aulenti a Milano. Lo slalom per avvicinarsi alè tra manager, politici, diplomatici, giornalisti, imprenditori. La qualità si misura anche dagli ospiti e Formiche, in questo, riesce a primeggiare. È un momento a metà tra il giubilo della festa e la riflessione sulle sfide della contemporaneità. L’agenda politica nazionale, i temi internazionali e i conflitti in corso. Sono le tematiche al centro dei due panel moderati dal direttore editoriale Roberto Arditti e dalla direttrice della rivista Formiche, Flavia Giacobbe. Ad alternarsi al ...