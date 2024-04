Premier League | sorpasso City nelle quote | Guardiola vede il poker | Arsenal e Liverpool per interrompere il dominio

(Di martedì 9 aprile 2024) Tre squadre in un punto, quando mancano sette partite alla fine del campionato, per una lotta a tre che non siva dalla stagione 2007/08....

Per la seconda volta in stagione, l’Everton ha ricevuto una penalizzazione in classifica per aver violato “le regole sulla redditività e sulla sostenibilità della Premier League ”. Stavolta sono ... (sportface)

Europa League all’italiana: Milan-Roma da brividi, l’Atalanta per la storia - Poco fortunati in Champions, ma in compenso c'è un'Europa League che vede una forte componente italiana scendere in campo per guadagnarsi la finale: un Milan-Roma da brividi catalizza l'attenzione, ...footballnews24

Il polacco, legato alla Juve fino al 2026, ha cambiato procura a pochi mesi dall'inizio del mercato estivo - Non è ancora mercato per i club ma per gli agenti sì. Nelle ultime ore Arek Milik ha ufficializzato il suo passaggio d’agenzia: ha firmato un contratto di collaborazione fino al 2026 con la CAA Stella ...gazzetta