Precipita nel vuoto dal balcone di casa | la tragica fine di una pensionata pontina di 72 anni

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Un evento drammatico quello verificatosi nella zona del quartiere di Mola di Formia dove una donna, di 72, èta dalditrovando una terribile morte. Sono ancora sotto investigazione i motivi che hanno portato alladella donna ma non si esclude un gesto volontario. D’altronde, a quanto pare, era malata e la cosa aveva influito sul suo stato emotivo. Sul posto si è radunata una piccola folla in attesa dei soccorsi che non hanno tardato, ma le condizioni della signora erano ormai compromesse. E’ morta sul colpo.