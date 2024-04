“Posso dirvelo? Io godo” Così Cruciani festeggia l’arresto di Greta

(Di martedì 9 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentatola polemica sulla statua rappresentante una donna che allatta donata al comune di Milano edella giovane attivistaThunberg. “Allora ragazzi”, ha esordito, “Una statua con una donna che allatta. In Italia fa scandalo ad alcuni imbecilli assoluti. Sto parlando del comune di Milano. Una statua con una donna che allatta. Potrebbe sembrare una piccola notizia, naturalmente. Ma è una piccola grande notizia. C’è una commissione al comune di Milano che giudica se una statua è adeguata ad essere messa in piedi, ad essere piazzata nelle strade, nelle piazze milanesi. È una bella statua, con una donna che allatta. Ebbene, i membri di questa commissione dicono che la statua rappresenta “valori certamente rispettabili, ...

Re Carlo, "la frase che ha fatto infuriare Harry": il vero motivo della rottura - C'è un momento della frattura tra Harry e Meghan Markle e la famiglia reale britannica che torna a fare parlare nel momento in cu la ...iltempo

Ancelotti fa 200: la Champions League, la vita dopo il ritiro, Bellingham - Carlo Ancelotti contro il Man City raggiunge le 200 panchine in carriera in UEFA Champions League. Il tecnico italiano ha vinto due Champions League da giocatore e quattro da allenatore, ma non vuole ...it.uefa

“Anche nel rock o nel metal ci sono stati artisti arrestati, non è colpa del rap”: parla Miss Simpatia - Oltre a Double F, ha conosciuto un altro giovane con alcune fragilità: "Si chiama in arte BigMat e qualche mese prima che iniziasse il corso aveva tentato il suicidio. Dopo aver partecipato a questa ...fanpage