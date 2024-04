Porti | scenario sfavorevole ma nel 2023 Civitavecchia limita calo a -5 | 7%

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Una congiuntura, con effetti inflattivi dovuti principalmente alla guerra in Ucraina, ha fatto registrare una contrazione a livello nazionale degli scambi marittimi con il Mediterraneo, causando ungeneralizzato dei traffici nelrispetto all'anno precedente. In questo contestonon fa eccezione, tuttavia – si sottolinea dall''Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale – il Network lo scorso anno hato la perdita al 5,7 % del complessivo del cargo. Le merci alla rinfusa solide, trascinate da un carbonifero in completo arretramento, segnano un – 13,4%, mentre le rinfuse liquide hanno un segno distintamente positivo. In particolare, rispetto ad uncomplessivo di circa 854.000 tonnellate di merce ...