(Di martedì 9 aprile 2024) "La presidente della Commissione èdomani adella procedura nel collegio dei commissari delle procedure di nomina degli alti funzionari". Lo ha detto ildella Commissione Ue Eric Mamer in merito alla vicenda che ha visto la nomina di Markus Pieper a inviato per Le Pmi, su proposta del commissario Johannes Hahn e in accordo con la presidente Ursula von der. Quattro commissari - Thierry Breton, Paolo Gentiloni, Josep Borrell e Nicolas Schmit - in una lettera hanno chiesto spiegazioni sulle procedure che hanno portate a tale nomina. A loro ha risposto il commissario Hahn. Mamer non ha comunicato quanto percepirà come salario Pieper e ha spiegato che l'inviato si rapporterà "al commissario titolare del portafoglio" delle Pmi (Thierry Breton, ndr) e alla "presidente della Commissione". ...

Portavoce Ue, 'von der Leyen è pronta a discutere di nomine' - BRUXELLES, 09 APR - "La presidente della Commissione è pronta domani a discutere della procedura nel collegio dei commissari delle procedure di nomina degli alti funzionari". Lo ha detto il Portavoce ...messaggeroveneto.gelocal

Una volta era il debito pubblico oggi il riarmo, von der Leyen parte dalla Grecia - (Europa) La presidente della commissione Ue ad Atene per l’avvio della campagna elettorale per le europee. Ma la strada è in salita anche in casa, crepe tra i tedeschi della Cdu-Csu. Di Sebastiano Can ...ilmanifesto

Inchieste e nomine nel mirino: la corsa di von der Leyen è piena di inciampi - Sotto indagine per gli acquisti dei vaccini Pfizer, criticata dai commissari per la scelta del responsabile Pmi: il bis di Ursula ora appare in salita ...repubblica