Polizia Postale | “Ti hanno hackerato il conto” | non rispondere a questo numero

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 9 aprile 2024) Aumentano costantemente i modi per truffare ignari cittadini, spesso utenti in su con gli anni che non sono molto avvezzi alla tecnologia e lacontinua ad aggiornarsi e mettere in guardia i cittadini sulle ultime tecniche, come lo spoofing. Talvolta cade addirittura vittima di questi impietosi attacchi informatici. Spoofing e truffe bancarie: cosa sta succedendo Di recente le forze dell’ordine deputate a vigilare sulle misure di sicurezza in fatto di comunicazioniricevuto – soprattutto in quel di Milano – una serie di segnalazioni da parte di privati sulla paura che il lorobancario fosse statoe che la chiamata allarmata provenisse proprio dalla linea telefonica della. Leggi anche: — QUALCUNO STA USANDO ...