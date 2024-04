Politecnico di Milano | studenti provano a occupare il rettorato | “Basta collaborare con Israele | non saremo complici”

(Di martedì 9 aprile 2024) Un gruppo diha protestato davanti aldiin polemica contro il bando dell’accordo scientifico tra l’università milanese e gli atenei diche scade mercoledì 9 aprile. Alcuni deglisono entrati nelcon l’intento dile sale del governo accademico e parlare con la rettrice Donatella Sciuto per discutere del bando e degli accordi con la filiera bellica, ma la professoressa era assente. Il bando in questione è l’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e. Nelle ultime settimane, i rapporti con il mondo accademico israeliano sono stati messi in discussioni da diversi organi studenteschi e docenti italiani. Il collettivo Cambiare Rotta, tra le sigle più ...

Roma, 8 apr – Come ci si poteva ampiamente aspettare una volta concesso, il meccanismo della società inclusiva e del paradosso dell'ideologia dei Diritti dell'odierna democrazia egualitaria per il ...

