Pnrr | è scontro con Bruxelles sul limite del 2026 Meloni dirà sì al bis di Ursula in cambio di una proroga

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma si appella all'Ue sul, ma la risposta che arriva daè negativa. Giancarlo Giorgetti, solitamente pacato e moderato, durante la conferenza stampa per la presentazione del Def ha di fatto ammesso che l'Italia non riuscirà a rispettare... Segui su affaritaliani.it

Il caso. Roma-Bruxelles, scontro sul Pnrr. La Ue: nessuna proroga, si chiude nel 2026 - Il governo italiano ci riprova, chiedendo all'Europa una proroga della scadenza del Pnrr. Ma i segnali che arrivano da Bruxelles sono ancora una volta negativi: la data limite resta quella del 2026, h ...avvenire

Ovovia, Russo "svela" altre carte romane, Bertoli: "Non risultano pareri negativi" - La questione torna a far discutere la politica locale. Il consigliere regionale dei dem: "La Soprintendenza ha chiesto al Comune di fornire tempestivi chiarimenti sui motivi per cui non è stata approf ...triesteprima

Pnrr: Giorgetti, 'dopo via libera scoppiata guerra in Ue, insisto per proroga' - Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Sulla proroga dei tempi del Pnrr che consenta un orizzonte oltre il 2026 "ho già chiesto in Europa una proroga: mi hanno sconsigliato, quindi io insisto. Non so se vi siete ...lagazzettadelmezzogiorno