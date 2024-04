Più di 1000 rom gli occupano il terreno | ora può perdere tutto | il dramma di quest' uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Si parla dell'incredibile caso di un imprenditore agricolo di Giugliano, in provincia di Napoli, Francesco Micillo, che si è visto il suoe i suoi capannoni occupati abusivamente dai rom, da Nicola Porro, a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata dell'8 aprile. L'accampamento si è negli anni ingrandito sempre di più. Micillo ha dovuto abbattere il suo vigneto e al suo posto i rom hanno fatto una discarica a cielo aperto e una strada per andare a sversare i rifiuti. I rom nel corso degli anni hanno portato via, trattori, capannoni, gabinetti, cancelli, porte blindate: "Non c'è più niente. Niente di niente", sbotta Micillo. L'imprenditore si è rivolto a carabinieri, prefetto, sindaco. Niente. "Sono diventati 1200 persone, praticamente un paese. Finché alla morte di una bambina di 7 anni nel campo rimasta folgorata dai cavi elettrici ...