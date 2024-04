Piste ciclabili l’incognita dei percorsi | Del Rosso | “Cabina di regia per evitare perdita zone verdi”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 aprile 2024) Caserta. Lo scorso mese di ottobre il Comune di Caserta ha comunicato alla città di aver pubblicato il bando, poi aggiudicato, per la realizzazione di un percorso ciclabile della lunghezza di oltre 11 km. I lavori, già realizzati, della pista ciclabile da via G.M. Bosco alla Biblioteca Comunale, passando per Piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, Via Leonardo Da Vinci, Viale Gallicola, Viale Michelangelo e Via Lodati hanno però creato malumore tra i cittadini ed i consiglieri che non erano stati informati sull’inizio dei lavori e soprattutto sulle modalità realizzative. Non sono mancate critiche, anche sui social, sull’inadeguatezza dell’intervento e sulla scarsa professionalità di chi li ha eseguiti. “La pista ciclabile, come riferito anche dall’assessore Marzo tempo fa, dovrebbe essere realizzata anche in Viale Beneduce e viale Cappiello mediante la realizzazione della corsia all’interno ...