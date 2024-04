Pininfarina | è morto il presidente Paolo Pininfarina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Milano, 9 apr. (askanews) – Ildel gruppo, si è spento a Torino all’età di 65 anni. Fino all’ultimo gli sono stati vicini la moglie Ilaria, i suoi cinque figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia e la madre Giorgia Gianolio. Sedici anni fa la morte del fratello Andrea in un incidente in scooter. Il cda e l’azienda si raccolgono intorno alla famiglia nel ricordo della figura professionale e umana di, che per tanti anni ha profuso impegno, entusiasmo ed energia nell’azienda fondata da suo nonno Battista nel 1930, presiedendola dal 2008 ad oggi. Grazie alla dedizione di, l’azienda ha avviato negli anni ...