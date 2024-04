Pietro Fanelli | ecco dove abbiamo già visto il poeta de L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 9 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nella nuova edizione dedei, una delle novità è rappresentata dalla presenza di concorrenti non, tra cui il volto del giovane modello, modello originario di Torino ma da anni residente a Milano. Nella clip di presentazione del programma si è dipinto al pubblico come un’anima ribelle e bohémien, un vagabondo dell’arte che cerca di portare poesia in ogni angolo della sua vita, con una filosofia di vita che sembra ribellarsi alle regole imposte dalla società: “Mi chiamo...