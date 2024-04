Tempo di lettura: 3 minutiIl circolo PD di Grottaminarda non condivide i criteri per la strutturazione del programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle ... (anteprima24)

Rete Ferroviaria Italiana lancia EasyRailFreight , l’innovativa piattaforma digitale per lo sviluppo della logistica intermodale in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta, agevolare ... (ildenaro)

ExamOnline presenta la Piattaforma per esami online con vigilanza da remoto basata sull'intelligenza artificiale - MUMBAI, India e MILANO, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- ExamOnline, fornitore leader di soluzioni di valutazione online, ha annunciato oggi l'inaugurazione della sua Piattaforma per esami online con vig ...adnkronos

Geotab punta sulle integrazioni OEM: insieme a Mobilisights, porta in Europa la partnership con Stellantis - Le flotte che lavorano con Geotab in Europa possono ora integrare facilmente in MyGeotab i dati dei veicoli di varie marche del gruppo Stellantis, come Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroën o Peugeot ...adnkronos

Piattaforma logistica, Casanova: Progetto di fattibilità ultimato, rispettiamo tabella - “Procede spedito il percorso che porterà alla realizzazione dell’attesa Piattaforma logistica nella Valle dell’Ufita. Il progetto di fattibilità tecnico economica, affidato all’ing. Cirillo, è stato u ...irpinianews