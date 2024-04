Pgt | nuove regole per le altezze degli edifici e sì all’utilizzo degli immobili religiosi in disuso per scopi sociali e residenza libera

(Di martedì 9 aprile 2024) Bergamo. Prima delle sedute per l’approvazione del Nuovo Piano di Governo del Territorio e, a introdurre i lavori, è l’assessore alla Riqualificazione Urbana Francesco Valesini. “Ci concentriamo sulle osservazioni e sulle contro-deduzioni da parteuffici – così Valesini -. In Comune sono arrivate 225 osservazioni, di cui 205 nei termini previsti dalla legge, il 31 dicembre 2023, e 20 dopo. Due le categorie, di cui una con le modifiche più rilevanti ma non sostanziali e seguendo un criterio di gestione dei temi più importanti come il contenimento del consumo di suolo, valenza e tutela del patrimonio del paesaggio,studi di settore e rigenerazione del territorio”. Tra le osservazioni, le specifiche più significative inserite all’interno del nuovo PGT, quello che può essere considerato uno tra i punti di ...

Pgt, la maggioranza diserta l’aula: la variante naufraga un’altra volta - PAVIA. E fanno sedici. Questo il numero delle sedute di Consiglio comunale saltate nell’ultimo anno e mezzo di amministrazione Fracassi. Giovedì sera, in aula, c’erano tre consiglieri di maggioranza ...laprovinciapavese.gelocal

Omodei: «Il successo turistico penalizza l’offerta di immobili, lavoriamo a un nuovo Pgt per attrarre i ceti medi in fuga da Milano» - Quali sarebbero «La prima è il rovescio della medaglia di un grande successo degli ultimi anni: la crescita dell’appeal turistico della nostra città. Quindi è aumentata la domanda di alloggi per ...brescia.corriere

Dopo 11 anni, via all’iter per il Pgt - Al via l’iter per redigere e approvare il nuovo Piano di governo del territorio che a Cinisello è fermo dal 2013. "Sarà un Pgt all’insegna della novità che si basa sulle esigenze vere del territorio e ...ilgiorno