Perché Tonia Romano ha abbandonato L’Isola Dei Famosi alla prima puntata?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 9 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La nuova stagione dell’acclamato reality show “dei” è iniziata, ma non senza un evento inatteso. Laha visto l’assenza di uno dei concorrenti annunciati,, che ha dovuto rinunciare all’avventuraancora di iniziare. Primo Ritiro nella Nuova Edizione dedeiDurante la diretta, Vladimir Luxuria ha comunicato ai telespettatori il ritiro didal programma. La partecipante, che avrebbe dovuto unirsi al gruppo dei “nip” del reality, non è stata in grado di partire pera causa di ...