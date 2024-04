Perché lo spot delle patatine Amica Chips con le suore è accusato di essere blasfemo?

Il nuovo spot Amica Chips con protagoniste delle suore ha scatenato grosse polemiche negli ambienti cattolici per via di un accostamento ritenuto blasfemo ; il filmato, infatti, ritrae un gruppo di ... (cinemaserietv)

Lo spot Tv del Friuli Venezia Giulia accende la polemica: 'Mostrare in uno spot di pochi secondi tutte le meraviglie della nostra regione è impossibile proprio perché, come lascia intendere lo spot che promuove il Friuli Venezia Giulia da qualche settimana ...

Amica Chips, l'ideatore Lorenzo Marini: 'Quante strumentalizzazioni. Spot per incendiari che ai pompieri non piace': Tu prendi l'immagine di una che mangia le patatine fermando questo spot A me sembra che sia questa la cosa blasfema. E noi siamo basiti perché le patatine sono un prodotto per i giovani e loro amano ...