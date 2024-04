Perché Isis minaccia la Champions League?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 9 aprile 2024) Con una foto diffusa dalla Fondazione Al-Azaim,hato di colpire quattro stadi europei dove tra stasera e domani si giocheranno i quarti di finale di andata della, Arsenal-Bayern Monaco, Real Madrid-Manchester City, Paris Saint-Germain Barcellona e Atlético Madrid-Borussia Dortmund. Si tratta del Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabeu e il Metropolitano di Madrid e lo Stadio Emirates, a Londra. Le motivazioni dell’intimidazione sarebbero legate al prestigio della manifestazione sportiva. La, infatti, è il trofeo calcistico per club più importante al mondo e un attentato in questo frangente si rivelerebbe importante in termini di visibilità. Per gli esperti di terrorismo, dunque, sarebbe tutto da ascrivere a una questione di ...