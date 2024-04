Perché Ilary Blasi non conduce L’isola dei famosi? | novità in vista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 aprile 2024) Se vi state chiedendo perchènonpiùdei– e c’è Vladimir Luxuria al suo posto, quest’anno – si tratta di una scelta che rientra nella volontà di rinnovare diversi format Mediaset, da parte di Pier Silvio Berlusconi. Dopo tre anni di conduzione, l’ex moglie di Francesco Totti ha concluso il suo percorso nel reality show di Canale 5, esprimendo solidarietà nei confronti di Luxuria, precedentemente opinionista del programma durante le edizioni died ex concorrente del programma.inoltre potrebbe essere la conduttrice di un altro programma, Battiti Live, quindi resta a Mediaset. “Ho condotto tre anni il Gf VIP e tre anni, diciamo che ho chiuso un cerchio. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova ...