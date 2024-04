Perché il ddl sull’intelligenza artificiale è in ritardo?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 9 aprile 2024) Ad annunciare una scadenza non era stata la stampa, ma uno degli esponenti del governo. Anzi, quel Sottosegretario all’Innovazione – il vertice apicale del Dipartimento per la trasformazione digitale – che ha voce in capitolo sullo stato dell’arte dei lavori. Proprio Alessio Butti aveva detto che entro la fine del mese di marzo l’esecutivo avrebbe licenziato il cosiddetto “Ddl AI“, la prima legge italiana per regolamentare il settore dell’intelligenza. Siamo ad aprile inoltrato e quella data è stata di gran lunga superata. Ma delle discussioni in Consiglio dei Ministri su questo tema molto delicato (e molto attuale) non vi è una traccia ufficiale e, soprattutto, non si parla ancora di un voto. LEGGI ANCHE > Che fine ha fatto la legge italiana sull’AI? Nelle ultime ore, sono trapelati i contenuti di una bozza del ddl AI. Un testo ancora incompleto. Uno ...