Perché Berrettini e Musetti inizieranno in ritardo a Montecarlo | meteo ostile | c’è il primo rinvio

(Di martedì 9 aprile 2024) AGGIORNAMENTO 10.50 Il maltempo blocca il via della terza giornata dell’ATP Masters 1000 di. Arriva la notizia del: orari spostati di mezz’ora, il programma non inizierà prima delle 11.30. Il torneo ATP Masters 1000 dinon si disputa nel Principato di Monaco, bensì nel vicino comune francese di Roquebrune Cap Martin: oggi dovrebbe disputarsi la terza giornata della manifestazione monegasca, ma ilpotrebbe rallentare il programma. La giornata dovrebbe incominciare alle 11.00, ma, secondo quanto riportato da 3B, a quell’ora dovrebbero esserci delle precipitazioni, seppur deboli, che dovrebbero proseguire sino alle 14.00 circa, quando poi si trasformerebbero in lievissima pioviggine. Attorno alle 16.00 la pioggia dovrebbe cessare e permettere ...

Melissa Satta ha detto basta, stanca delle continue accuse nei suoi confronti: il vero motivo della rottura con Berrettini . Essere donna non era semplice negli anni passati; come esserlo adesso, ... (cityrumors)

Berrettini batte i suoi hater (Scanzi): Jannik decide per la rivoluzione e a febbraio del 2022 passa da Piatti a Vagnozzi; Berrettini a ... quando si affrontano per la prima volta su un campo da tennis, perché come sempre è dal duello faccia ...

Il ritorno di Berrettini in grande stile è una bella notizia per tutti, tranne che per gli haters (Il Fatto): È chiaro che Berrettini non è Sinner, anche perché ha oramai 28 anni, ma il suo ritorno al tennis è stato strepitoso considerando che in un mese ha fatto più punti che Musetti in tutto il 2024. ...