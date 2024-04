Perché al Watches and Wonders 2024 i tourbillon sono il trend del momento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) A Ginevra, all'interno di un vasto centro congressi, i più grandi nomi dell'orologeria siriuniti per dare vita aand, la più importante fiera del settore. Un luogo dove si vivono grandi emozioni a contatto con le più straordinarie innovazioni e rivisitazioni di classici. Rolex, per esempio, ha scelto questo luogo per annunciare l'uscita di un modello che farà scalpore: un GMT mancino. Nell'edizionediandabbiamo subito notato la presenza di un numero crescente di, il simbolo dell'alta orologeria e lo status symbol del collezionista per eccellenza. Mark Toulson, responsabile degli acquisti diof Switzerland, definisce questi templi dell'ingegneria da polso «incredibilmente complicati, molto ...