Per vincere una guerra cyber ne basta uno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) Questa settimana vi parlo di una notizia che non ha avuto una particolare risonanza, eppure dovrebbe fare riflettere. In effetti di Alejandro Caceres non ha parlato quasi nessuno. Questo signore è un esperto disecurity statunitense di origine colombiana la cui attività primaria è scoprire vulnerabilità “0-day”, cioè sconosciute, in sistemi e software. Nel gennaio 2021 Caceres rilascia un’intervista dopo che ha scoperto, a seguito di un’indagine di Google, di essere stato tra le vittime di una campagna di spionaggioorchestrata dal governo del Corea del Nord, il cui obiettivo erano le attività di diversi ricercatori di sicurezza impegnati a individuare vulnerabilità. All’iniziale sconcerto, subentra un altro pensiero: se i nordcoreani vogliono laallora l’avranno. Teniamo presente che nello scenario delle grandi ...