Per debellarli servono 60 anni Paolo Mieli ad alzo zero sul Pd | cosa rivela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Al centro dell'ultima puntata di Quarta Repubblica, su Rete 4, dell'8 aprile, condotta da Nicola Porro ci sono le inchieste giudiziarie che travolgono il Pd in Puglia e Piemonte. Il dibattito si accende sull'ultimatum lanciato dalla stessa segretaria dem Elly Schlein: "Abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari". Con chi ce l'aveva? Sicuramente con alcuni big del partito che esercitano sui territori - e sulle correnti - un forte potere accentratore. "Non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti", aveva aggiunto la Schlein, La parola "cacicchi" del resto ha contrassegnato decenni di lotte di potere nella sinistra italiana. Una parola che oltre a Schlein ha usato contro di lei Giuseppe Conte: "Io sto con lei se combatte i cacicchi". E attenzione, avverte, perché "Schlein si è messa ...