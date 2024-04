Pensioni news | Italia a rischio sanzioni UE

Cosenza, 11 aprile scendono in piazza Cgil e Uil su sicurezza lavoro: “adesso basta” - "È necessario cancellare da subito leggi che nel corso degli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato, realizzando un ambiente lavorativo insicuro" ...quicosenza

Morto il professor Matteo Florena, considerato uno dei padri della chirurgia vascolare in Sicilia - Morto a 96 anni il professore di chirurgia vascolare Matteo Florena. Considerato uno dei padri della chirurgia vascolare in Sicilia. Professore di Chirurgia Vascolare dell’Università di Palermo, uomo ...palermomania

Chi e come può andare in pensione a 61 anni nel 2024 Con quota 97,6. Requisiti, procedura e tempistiche - Quali sono i requisiti richiesti per andare in pensione prima con la quota 97,6: i chiarimenti e le spiegazioni dall’Inps ...businessonline