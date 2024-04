Pensioni anticipate 2024 | quota 97 | 6 sta scadendo | chi può fare domanda e come funziona

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 9 aprile 2024) Restano ancora alcune settimane per presentareper la96,7, una forma di pensionamento anticipato destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che operano in ambiti particolarmente gravosi o faticosi,gli addetti alla linea di montaggio, gli autisti dei mezzi pubblici e i lavoratori notturni. Una circolare dell’INPS diffusa a febbraio fornisce dettagli sui requisiti necessari per accedere a questo tipo di pensionamento: coloro che li soddisferanno entro il prossimo anno hanno tempo fino al 1° maggioper presentaree abbandonare l’attività lavorativa in anticipo. Manca quindi poco tempo, vediamo tutti i dettagli.ultime novità su97,6: Requisiti e chi può ...