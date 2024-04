Pegaso d' oro a Roberto Vecchioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani consegnerà il . In vista dell’imminente concerto fiorentino al Musart Festival,incontrerà la stampa toscana, giovedì 11 aprile alle ore 15, alla Sala Rossa della Paggeria del Parco Mediceo di Pratolino. Nell’occasione il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, consegnerà all’artista il massimo riconoscimento della Regione Toscana. I giornalisti interessati a partecipare potranno usufruire, su richiesta, di un bus-navetta per raggiungere il Parco Mediceo di Pratolino. Partenza ore 14,15 dal Mandela Forum. Per info: [email protected] . Ild'Oro è un riconoscimento istituito dalla Giunta regionale nel 1993 per segnalare cittadini italiani o di altri Paesi, che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la ...