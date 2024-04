Pd | Bonaccini Pd | decideremo nei prossimi giorni se candidato Europee

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Bologna, 9 apr. (askanews) – “Da quando faccio politica per me non ho mai deciso nulla. Sono a disposizione dove posso essere utile. Se finire il mandato in Regione ealleinsieme alla segretaria Elly Schlein e ve lo diremo nei”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano, a margine di una conferenza stampa a Bologna. “Stiamo valutando e discutendo per cercare, assieme alla segretaria Elly Schlein, di presentare liste nelle cinque circoscrizioni che siano le più forti e attrattive possibili – ha spiegato-. Per quanto mi riguarda ripeto che ci si mette a disposizione dove si può essere utili”. Quindi “che io rimanga qui a terminare una legislatura, che comunque ...