Pd | la rivolta dei cacicchi | Cara Elly | il nostro partito non è una bad company

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "Deve decidere se vuole fare la segretaria di questo Pd oppure pensa che sia una badda buttare". A detta degli osservatori di lungo corso del Nazareno, questo è il dilemma di fronte a cui si trova in realtàSchlein. Anche la sua ultima alzata contro i, capibastone o mandarini che siano dovrà infatti misurarsi con la composizione concreta delle liste per le europee dove è fondamentale presentare candidature in grado di tirare consensi. Non solo gli indipendenti cari alla segretaria, ma anche gli amministratori e gli eletti coi loro rapporti sul territorio. Ma soprattutto, fa presente una voce autorevole tra gli scranni Pd del Senato, "anche Schlein deve guardarsi attorno: perché lei per prima si affida a un capobastone come Francesco Boccia, che ha fatto il bello e il cattivo tempo nelle liste in Puglia". ...