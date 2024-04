“Pd | ideologici senza capacità” Il tradimento a Firenze | Schmidt uomo della svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024) Una linea politica rivoluzionata. In modo totale, assoluto, inaspettato. Figlia dei successi nazionali, certamente, ma ancheconvinzione che pensare da secondi ti faccia inevitabilmente arrivare secondi. E così il centrodestra fiorentino ha smesso di cercare accordi ed accordicchi (come, al contrario, avveniva in passato, quando alla guida c'era un'altra classe dirigente). Aperti a tutti, ma purché siano gli altri a bussare alla nostra porta. E non il contrario. Un cambio di visuale che sta iniziando a dare i suoi primi frutti. Eikenon insegue Sara Funaro ma detta la linea, segue una sua precisa strategia comunicativa. Poco interessato alle polemiche “di palazzo”, che da decenni annoiano i cittadini, concretamente indirizzato verso temi concreti come la modifica delle linee tramviarie, la sicurezza (al parco delle Cascine e alla stazione ...