Pazienti al Pronto soccorso In un link le notizie per i familiari

(Di martedì 9 aprile 2024) Un’innovazione importante, visti anche i picchi di afflussi dinelle strutture di emergenza-urgenza, che consente una comunicazione più veloce tra personale operativo, paziente e caregiver e di diminuire le tensioni che, a volte, si instaurano tra parenti e operatori sanitari. L’Asst Bergamo Ovest ha attivato un nuovo servizio per comunicare con i parenti deiche stazionano neidegli ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia. Per accedere al servizio e seguire passo dopo passo il percorso assistenziale del degente, basterà fornire al personale del triage, al momento dell’accettazione, uno o più numeri di cellulare dei parenti-caregiver che il malato desidera tenere informati e che in seguito riceveranno contestualmente un sms nel quale si invita ad aprire il ...

Un rogo in un'area adibita alla lavanderia e subito circoscritto. I vigili del fuoco in azione nella serata di martedì 20 febbraio, per sicurezza i pazienti presenti nel Pronto

