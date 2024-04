Pazienti a rischio | apre all’Ascalesi il centro vaccinale dell’istituto Tumori Pascale

Andreoni: "Dengue non è emergenza nazionale ma è bene vigilare" - 'La zanzara Aedes aegypti non è in Italia ma se dovesse arrivare diventeremmo più simili ai Paesi ad alta endemia' ...adnkronos

Siliquini (SItI): "In Italia nessun allarme Dengue, vaccinazione non consigliabile" - 'Non è problema di sanità pubblica ma solo per amministratori locali che devono provvedere a disinfestazioni' ...adnkronos

La malattia gengivale potrebbe favorire il tumore dello stomaco - La malattia delle gengive, o parodontite, potrebbe avere un legame con la forma più comune di cancro dello stomaco e potrebbe aumentare il rischio della malattia. (ANSA) ...ansa