Paura per Dovizioso | grave incidente in motocross | ma non è in pericolo di vita

È grave ma non sarebbe in pericolo di vita Andrea Dovizioso . L'ex campione del mondo della classe 125, 38 anni, è rimasto ferito questa mattina 9 aprile, intorno alle ore 11, cadendo dalla sua moto ... (liberoquotidiano)

Incidente in auto per Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023: che spavento - Per Mattia Zenzola incidente in auto e fiancata distrutta. Ora lui sta bene, ma l'auto pirata è "scappata via senza pietà". L'appello pubblicato dal ballerino.gazzetta

'Non ci ferma nessuno', il tour motivazionale di Luca Abete arriva nel Politecnico di Bari - Il celebre inviato di Striscia la Notizia è giunto nella sede accademica del capoluogo pugliese con la campagna sociale dedicata alla resilienza: "Le sconfitte sono occasioni da cogliere". Il rettore ...baritoday

Attimi di Paura in Barriera di Milano, spacciatore lancia mattoni e bottiglie contro le persone affacciate ai balconi - Nella serata di ieri, lunedì 8 aprile, alcuni residenti del quartiere di Barriera di Milano hanno vissuto l'ennesima scena di Paura e violenza. Intorno alle ore 21, lungo via Volpiano, quasi all'angol ...torinoggi