Paura in volo | copertura del motore si sbriciola durante il decollo

(Di martedì 9 aprile 2024) Un viaggio terrificante per i passeggeri che, dal finestrino dell’aereo, vedono iniziare a staccarsi alcuni pezzi delI viaggi in aereo hanno il loro fascino. L’idea di volare, di raggiungere rapidamente una destinazione, di potersi rilassare in attesa dell’atterraggio. Tutte componenti che fanno spesso propendere le persone a mettere da parte ogni alternativa. Allo stesso tempo, però, sono anche fonte di qualche preoccupazione. C’è chi, per esempio, sale a bordo serenamente ma sempre con un occhio aperto sui possibili eventi e chi preferisce andare verso altre opzioni, come la macchina, il treno o la nave. Gli incedenti aerei sono chiaramente un qualcosa di più unico che raro, ma non impossibili. Nonostante l’evoluzione e lo sviluppo tecnologico li abbiamo resi ormai mezzi più che sicuri, qualche rara eccezione c’è sempre. Aereo sulla pista pronto al ...

Perché in aereo ti fanno male le orecchie Motivi e rimedi - Per numerosi viaggiatori, affrontare un volo aereo può trasformarsi in un’esperienza estremamente spiacevole, e ciò non è tanto ...piusanipiubelli

Fobie: ecco le più comuni e il modo più efficace per affrontarle - Ci sono le fobie nei confronti degli animali, a cominciare da ragni, serpenti e persino piccioni, oppure quelle che ci portano a temere determinate situazioni come gli spazi chiusi, quelli troppo ...tgcom24.mediaset

Schianto con l'auto e si ribalta: Paura per una 19enne - Prima lo schianto e poi si ribalta su un fianco con la sua auto mentre percorre Via dei Platani, a Lissone. Una ragazza di 19 anni è finita in ospedale con delle lievi ferite. Schianto in auto e poi i ...primamonza