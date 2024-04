Patente | per chi ha meno di 20 punti è prevista la sospensione breve

Savona è la città con più rimandati (36,56%). La teoria nel Lazio vede oltre il 42% dei candidati non ammessi alla guida , mentre la prova pratica la superano di più in Campania (repubblica)

Boom di iscritti all' Esame della patente nel 2023, con oltre 2,2 milioni di candi dati , un dato in crescita rispetto al pre-pandemia. Le donne si confermano più preparate degli uomini: il 99,48% di ... (orizzontescuola)

Guida con Patente revocata per droga, scoperto a Firenze - tuttavia da ulteriori accertamenti è emerso che la Patente era stata revocata e che il procedimento, emesso dalla prefettura di un comune toscano per guida in stato di alterazione per uso di droga, ...gonews

Il Suv sequestrato, la droga, la Patente ritirata: chi è Nancy Liliano, la donna che col Suv ha investito e ucciso i due carabinieri - Nell'impatto tra le due auto sono morti il maresciallo dell'Arma, Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni ...ilsecoloxix

Tutto quello che c'è da sapere sui costi fissi e variabili per il conseguimento della Patente B, da privatista e tramite autoscuola - Tutto quello che c'è da sapere sui costi fissi e variabili per il conseguimento della Patente B, da privatista e tramite autoscuola ...gazzetta