Patente | arriva la «sospensione breve» con meno di 20 punti | che cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 9 aprile 2024) Il nuovo Codice della strada prevede anche ladellaper alcune infrazioni: ecco quali e le diverse durate dello stop in base alla quantità diL’approvazione del nuovo Codice della strada prevede anche la" dellanel caso in cui siano commesse alcune infrazioni: ecco quali e le diverse durate dello stop in base alla quantità diL’approvazione del nuovo Codice della strada prevede anche la" dellanel caso in cui siano commesse alcune infrazioni: ecco quali e le diverse durate dello stop in base alla quantità di