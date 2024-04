Passaporto | la Questura adesso ha creato la “corsia prioritaria”

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 9 aprile 2024) Dovete rifare il? Lahala “”. Ladi Milano ha reso nota un’informazione che interessa tutta la Provincia di Milano: la nuova modalità per richiedere un appuntamento per il rilascio delin caso di comprovata priorità. Tutti sappiamo che le liste d’attesa per ilsono (incredibilmente ...