Parla il papà di Giulio Regeni | Mio figlio mai al soldo delle autorità

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 9 aprile 2024)"non è mai stato alle dipendenze diitaliane, inglesi ed egiziane. Né ci ha mai collaborato". Are è Claudio, padre diil ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. L'uomo è stato sentito dai giudici di Roma nel corso del processo per la...