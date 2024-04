PARITÀ DI GENERE

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Quanto ci sia davvero da lavorare per raggiungere ladilo dimostra il calendario. L’Onu ha messo questo impegno come 5° obiettivo dell’Agenda 2030. Per quella data i 193 Paesi Membri e l’assemblea delle Nazioni Unite si prefiggono di ottenere risultati concreti per una reale uguaglianza die l’emancipazione femminile. Per cercare di raggiungere una condizione egualitaria tra uomo e donna e per cercare di annullare il gender gap, sono stati fissati precisi step, che comprendono la distribuzione delle pari opportunità lavorative, all’abolizione di pratiche violente nei confronti di donne, ragazze o bambine e all’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. Ladinon è considerata solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un ...