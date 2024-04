Parete | Madonna della Rotonda | conclusa un’edizione storica dei festeggiamenti

L'articolo Parete , Madonna della Rotonda : l’alzabandiera da il via ai festeggiamenti sembra essere il primo su Teleclubitalia. (teleclubitalia)

Ricky Martin contento e apparentemente molto eccitato al concerto di Madonna - Ricky Martin è stato ospite al tour di Madonna nel segmento Vogue. E il cantante ha apprezzato molto la lapdance dei ballerini ...iodonna

Si divertono a prenderla a sassate: distrutta la statua della Madonna - Vandali in azione a Serle, piccolo comune in provincia di Brescia. Nel mirino è finita una statua che raffigura la Madonna che si trova nella frazione Salvandine: a trovare la scultura pesantemente da ...today

Madonna di Trevignano, la presunta veggente sfida la Chiesa e non si presenta al rosario - Il raduno si è tenuto come ogni 3 del mese, nonostante il parere negativo della diocesi sulle presunte apparizioni. Gisella Cardia “auspica di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo” Come ogni 3 ...terzobinario